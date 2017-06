Kungen av Café Torpet

Café Torpet har valt att satsa på trubadurkvällar varje onsdag under hela sommaren. Tidigare arrangemang har varit välbesökta, men inte nått de höjder som denna gång då Henrik Åberg intog scenen.

– Vad säger man? Det är helt makalöst! Vilken sanslöst härlig afton och med en väderlek som inte kan vara bättre, strålade föreståndaren Johnny Hagberg.

Gästerna njöt av god mat och dryck i den sköna kvällssolen. Publiken fick inledningsvis höra ett par nummer av den lokala förmågan Stefan Lindström. Naturligtvis fanns även den oemotståndligt charmige gitarristen Daniel Perez på plats, som senare kom att ackompanjera Henrik Åberg när denne gjorde entré.

Sällan eller aldrig har det väl rockats loss på Café Torpet som det gjordes denna onsdagskväll. Det serverades ett batteri av välkända Elvislåtar. Att tolka en musiklegend är en utmaning som heter duga, men Henrik Åberg klarar det med bravur. Rösten är emellanåt otäck lik originalet.

– Det var 1995 som jag slog igenom som Elviskopia i tv-programmet ”Sikta mot stjärnorna”. Sedan dess har jag ägnat mig åt musik på heltid. Det är en stor ära att få åka runt och hylla Elvis och hans musik, berättar Henrik Åberg.

I år är det 40 år sedan som Elvis Presley dog. Skulle han levt så skulle han fyllt 82 år.

– För min del är det extra mycket att göra i år. Det är många arrangörer som vill hedra minnet av Elvis.

Den mest önskade Elvislåten när du är ute och turnerar?

– ”In the Ghetto” är en låt som folk alltid vill höra.

Henrik Åberg är själv hemmahörande i Härnösand och besökte Marielund i Ales norra del för allra första gången.

– Vilken otroligt vacker plats! Hit skulle jag kunna åka och repa varje onsdag.

Showen var uppdelad i två akter och det var fler än undertecknad som önskade att kvällen aldrig skulle ta slut. Efter att Henrik Åberg satt punkt med tolkningen av ”I did it my way” klappades han till ett extranummer som kom att innehålla ”You´re not about hounddog” och sin egen Melodifestivalhit ”Du är för alltid en del utav mig”. Därmed var kvällen fulländad!

Onsdag 21 juni blir det allsång på Café Torpet och veckan därpå svarar den tidigare Barbadossångaren Mathias Holmgren för underhållningen.