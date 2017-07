Nick Borgen underhöll

Schlagerstjärnorna avlöser varandra på Café Torpet. I onsdags var det Nick Borgen som stod för underhållningen. 115 personer räknades in i publiken.

Kvällen inleddes med gitarrspel av Daniel Perez och därefter bjöd Stefan Lindström på ett finstämt framträdande med sin fiol.

Nästa vecka, onsdagen den 2 augusti, serveras en stänk av nostalgi då The Mule Skinner Band intar scenen i Marielund. I bandet återfinns bland andra Gert Lengstrand samt Streaplers grundare, tvillingarna Göran och Håkan Liljeblad.

– Vi har redan fått in 170 bokningar, hälsar arrangör Johnny Hagberg.