Nostalgi med The Mule Skinner Band

MARIELUND. Närmare 300 personer i ett skimmer av nostalgi. The Mule Skinner Band fick stående ovationer. Café Torpet noterade dessutom ett nytt publikrekord.

Pensionärsrock? De fyra bandmedlemmarna må vara en bit över 70 år allihop, men uppe på scenen syns inga ålderskrämpor. The Mule Skinner Band höll ett högt tempo från början till slut när de gästade Café Torpet på onsdagskvällen.

– Det känns speciellt att vara just här. Jag kommer så väl ihåg när vi i Streaplers spelade i Skepplanda bygdegård 1960. Det stod en kamin i ena hörnet där arrangören eldade med ved, skrattar Håkan Liljeblad.

Kvartetten i The Mule Skinner Band är så nära Streaplers originaluppsättning som man kan komma. Tvillingarna Håkan och Göran Liljeblad var med och startade gruppen tillsammans med Gert Lengstrand. Bjarne Lundqvist kom in som trummis fyra år senare. Nu har de återförenats och gör i runda slängar 25 spelningar per år. Med finns också Jörgen Flach, inspelningsledare och kapellmästare.

– Vi gör detta för att vi tycker det är så himla roligt. Förr i tiden var musiken ett sätt att försörja sig, nu är det en fantastisk krydda i pensionärslivet, förklarar Göran Liljeblad.

Av de 300 i publiken sade sig musiklegenderna känna igen åtminstone hälften av besökarna.

– Det är många bekanta ansikten för oss, säger tvillingarna Liljeblad som var med och turnerade med Streaplers i ett halvt sekel.

– Hjärtat klappar naturligtvis fortfarande för bandet och vi följer med intresse det som grabbarna företar sig.

Från Café Torpets scen levererade The Mule Skinner Band en kavalkad av hits, alltifrån välkända Streaplersklassiker som ”Min gamla gula flygmaskin” och ”Vad har du under blusen Rut?” till ”Hon är bara femton år” och ”Linda-Marie”. Den första akten avslutades med låten ”Saknar dig”, med text skriven av Bjarne Lundqvist, som en hyllning till gemensamme vännen Lasse Larsson, som gick bort i cancer 2004.

I det andra setet serverades betydligt rockigare toner med inslag av bland annat Elvis och Status Quo.

– Vilken fantastiskt kväll det blev till slut. Det började med åska och hällregn, men när alla var på plats och musiken skulle dra igång så skingrade sig molnen och det blev riktigt behagligt, summerade en nöjd arrangör Johnny Hagberg.

Onsdagsunderhållningen på Café Torpet rullar vidare. Den 9 augusti kommer trubadur Jonas Almqvist till Marielund.