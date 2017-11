Nya ICA Supermarket har öppnat

ÄLVÄNGEN. Till slut gick dörren upp och ICA-handlare Jonathan Kärrholm kunde hälsa kunderna välkomna till Sveriges modernaste Supermarket. – Ja, just nu är det så, det är en högteknologisk butik, log han. Breda gångar och en utvecklad färskvarudel berömdes av premiärkunderna.

Det var pompa och ståt, smörgåstårta och glada tillrop. Onsdagens öppning av nya ICA Supermarket på handelsplats Älvhem gick inte obemärkt förbi. Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) hade fått äran att invigningstala.

– Från kommunens sida gläds vi oerhört åt att stora företag som ICA ser potentialen i Älvängen, en av våra två centralorter i Ale, och är beredda att satsa miljoner i att utveckla servicen till invånarna. Nästa år kommer Älvängen att passera Nödinge som vår enskilt största ort så jag tror att den här fina butiken kommer att behövas, sa hon.

För Jonathan Kärrholm som har varit på plats i Älvängen sedan ett drygt år fick ta i lite extra för att få upp entrédörrarna när klockan slog tio.

– Haha, ja, tekniken spelade oss ett spratt. Det här är ett högteknologiskt hus och åtminstone just nu Sveriges modernaste Supermarket. Mycket regleras via sensorer för att spara energi, skapa bästa tänkbara arbetsmiljö och kundupplevelse. Det är mycket nytt att sätta sig in i och för att allt skulle bli så bra som möjligt beslutade vi tidigt att skjuta på öppningen. Nu känner vi oss trygga med att allt kommer att fungera, berättar Jonathan.

När han fick uppdraget att beskriva butiken log han brett.

– Det finns så mycket som är bra. Vi är väldigt nöjda med färskvarudelen och satsningen på delikatesserna. Nu kommer vi även att ha fisk- och skaldjur över disk. Annars är det tillgängligheten som jag vill lyfta fram. Att fastighetsägaren valde att anlägga riktigt breda parkeringsplatser tror jag kommer att uppskattas.

Kritiken att ICA efter över 40 år som Älvängens centrumbutik flyttar till norra delen har inte undgått någon.

– Det gick inte att fortsätta driva en lönsam butik i det befintliga läget. Vi hade inget val, men självklart vill jag vara ödmjuk och visa min förståelse för de som tycker att det är tråkigt att vi har flyttat från det gamla centrumet. Vi måste vara där handeln är annars går det inte ihop, svarar Jonathan Kärrholm.

Han fick stöd av Paula Örn.

– Älvängen är ett samhälle i förändring och utveckling. Nu ska vi bygga många centrala bostäder och i takt med att invånarantalet ökar skapas underlag för ytterligare etableringar. På sikt kommer många nya näringar att blomma upp i centrum och kanske även en närlivs, men allt har sin tid.

Noterbart på hyllorna var satsningen på en lokal must och ett lokalt öl.

– Genom ett samarbete med Grebbestads bryggerier har vi skapat en lokal julmust och när detta var klart kollade vi med Ahlafors bryggerier om inte de kunde leverera sin lager med en egen etikett, sagt och gjort. Jättekul, myser Jonathan Kärrholm.