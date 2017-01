”Sänk hastigheten, öka avståndet!”

ALE. Ett snöoväder drog in över Västsverige under onsdagen.

Nederbörden har avtagit, men temperaturen väntas falla till minus åtta grader under kvällen.

– Peppar, peppar så har det varit ganska lugnt hittills, men vi vädjar till alla trafikanter att sänka hastigheten och att hålla avstånd till framförvarande fordon, säger Carl-Gösta Hermansson, insatsledare på Bohus Räddningstjänstförbund.