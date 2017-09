Sven brygger egen must

Allt började förra året när Sven insåg att det fanns alldeles för många överblivna äpplen runt om i kommunen som ingen tog tillvara på. Han valde då att ta hand om dem för att brygga sin egna must.

– Det fanns otroligt mycket äpplen och jag funderade på att man måste kunna ta tillvara på dess på något sätt. Det började på hobbynivå och jag gjorde 1000 liter must förra året, berättar Sven.

Han håller till i ett tält ute i trädgården där han har full utrustning till att framställa sin egna must. Än har han inte kommit igång med årets produktion och just nu är Sven på jakt efter äpplen och päron.

– Jag försöker nå ut till kommuninvånarna att jag försöker få tag på äpplen och päron. Jag knackar inte dörr utan allt sker efter överenskommelse. Jag ger mig ut en till två gånger i veckan och jag flexibel, säger han.

Det är ingen slump att Sven började med att producera egen must.

– Min mormor och morfar gjorde mycket på egen hand. Jag fick alltid egengjord saft och det är kul att föra vidare en tradition. Min mormor ler nog åt mig i himmelen nu när hon ser vad jag gör, säger han.

Han tvättar först frukterna som sedan krossas, pressas, pastöriseras och förpackas.

– Själva musttillverkningen går fort och vill man ha den pastöriserad så får man lämna äpplena och hämta musten dagen efter. Det gör inget om man blandar olika sorters äpplen, det blir snarare godare och det är inga problem om de är fallskadade, men de får dock inte vara ruttna, förklarar Sven.

Inget socker eller andra tillsatta ämnen finns i musten – och Sven är noga med allt ska vara lokalt.

– Min must är som flytande äpple och grundtanken med Boges Skafferi är att jag ska ta hand om frukter som finns i kommunen. Jag märker att det finns ett stort intresse för min must här i Ale och det är flera som har frågat efter min must i år. Det roligaste med det här är att se reaktionen hos dem som köper must av mig. De blir förvånade att den är så god, säger han.

Men det tar inte slut här. I framtiden vill Sven utvidga sin verksamhet.

– Jag skulle även vilja ta hand om fler frukter och bär och kanske göra sylt, saft och andra produkter. Tanken är att växa långsamt och det finns stora möjligheter att göra något bra av det här, säger han.