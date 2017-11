Skolåren betyder allt!

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/10/skolresultat.jpg

På förekommen anledning. Barnens tid i förskolan och skolan är helt avgörande när det gäller möjligheter och förutsättningar. Åren i Ales skolor ska ge trygghet, nyfikenhet, lust och en bred kunskapsgrund att stå på inför vuxenlivet. Ett vuxenliv som är tufft. Det har antagligen aldrig varit så små marginaler som nu. Arbetslivet är pressande och det är svårt att få in en fot på arbetsmarknaden utan gymnasiekompetens. Parallellt med detta är det viktigare än nånsin att jobba med självkänsla och att stärka våra unga. Samhället svämmar över av destruktiva krafter. Självförtroende, känslan att vara trygg och en ryggsäck full med förutsättningar kan vara det som håller det destruktiva borta.

Det som nu sker i Ales skolor får aldrig hända igen. Det får inte vara ok att sätta på en film om lärare saknas. Sjukskrivna ersätts inte. Vikarier tas inte in. Anställda beskriver det som förvaring. Väktare patrullerar på skolan. Personalen som tidigare setts som den viktigaste garanten för barnens utbildning ställer de fyra ledande politikerna mot väggen i ett desperat försök att se samma verklighet. Skolpolitiken måste bli bättre. Det måste bli på riktigt. Det är inte ok att dra en vals för att försöka bli omvald. Det nu sittande kommunalrådet lovade att ”en röst på mig så kommer jag att jobba för att skolan ska få mer resurser”. Hon blev vald och hade orden betytt något så hade inte 2017 blivit ett bortkastat skolår. Det är detta som måste bli på riktigt. Det bara måste bli bättre.

Framtid i Ale vill se en omfördelning av resurser från sektor kommunstyrelsen. Statistiker och utredare i all ära men kan vi inte garantera barnen den start i livet som krävs då är valet lätt. Dessutom vill vi bland annat inrätta ett föräldraråd kopplat till utbildningsnämndens verksamhet. Det skulle ge avgörande signaler och en oerhört viktig samverkan mellan politiker och föräldrar. I syfte att enbart göra det som är vårt ansvar: ge barnen bästa möjliga start.

Tyrone Hansson

Framtid i Ale