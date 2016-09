Ale Invite 2017 ställs in

Ale Invite

Snowboardåkarna Kevin Bäckström och Tor Lundström har under 2015 och 2016 bjudit in världseliten till Big Air-tävlingen Ale Invite i Alebacken. Ale kommun har varit huvudarrangör med Monster Energy, Betsafe och Kopparberg som tyngsta partners. Första året lockade eventet 9 000 åskådare, 2016 räknades 13 800 besökare in. Dessutom direktsändes hela tävlingen i Sveriges television. Ale kommun har motiverat eventet som en offensiv marknadsföringsaktivitet. Kritiken har riktats mot ekonomisk osäkerhet och för att arrangera tillsammans med moraliskt mindre lämpliga partners.