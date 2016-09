Baskettjejer inlåsta i nya hallen

ÄLVÄNGEN. Sju unga baskettjejer och två ledare blev inlåsta i nya Kronaskolan på onsdagskvällen. Inbrottslarmet gick, men varken låstagen eller nödutgångarna fungerade. – Det var riktigt otäckt. När väktaren kom och inte heller lyckades ta sig in i byggnaden utbröt panik, berättar Sanna Andersson, ledare i MBA Basket flickor 06-07.

Klockan var 18.25 och träningen gick mot sitt slut. Plötsligt gick inbrottslarmet. Ett stark tjut ljöd i hela Kronaskolan. Sanna Andersson och en förälder samlade sina unga basketadepter och gick mot utgången.

– Larmet var outhärdligt och vi visste ju inte vad det var som hade hänt. När vi kom till utgången fungerade inte min låstag. Vi försökte då öppna nödutgångarna, men inte heller det gick. Självklart blev tjejerna oroliga och flera av dem började gråta i panik, berättar Sanna om dramat.

Hon ringde larmnumret på dörren och efter 20 minuter dök en väktare från Securitas upp. Problemet var att inte heller han kunde låsa upp dörren.

– Det gick varken att ta sig in eller ut. Som tur var insåg han att det fanns en vanlig nyckel till skolans huvudentré och med hjälp av den kunde han ta sig in. Till sist nådde han fram till oss och vi kunde ta oss ut. Då hade det gått 40 minuter. En väldigt lång tid när ett larm tjuter, menar Sanna som är mycket kritisk.

– Jag vill inte tänka tanken, men vad hade hänt om det var ett skarpt brandlarm? Efter en stund på utsidan gick vi som ledare in igen och hämtade tjejernas kläder. Larmet tog tid att stänga av och tjejerna ville inte gå tillbaka. Nu vill de att vi ska spela i den gamla hallen. Det kommer att ta tid att återvinna tryggheten och förtroendet hos barnen för att vara i den nya hallen, avslutar Sanna Andersson.

Ale Fritid genomförde omgående på torsdagen en grundlig utredning av händelseförloppet. När lokaltidningen får tag på Anita Gustafsson, föreningsansvarig, är hela pusslet inte lagt.

– För det första är det som hänt en katastrof för de inblandade och vi måste nu säkerställa att detta aldrig kan hända igen. När den sista läraren lämnade byggnaden och loggade ut vid huvudentrén larmades hela skolan, samtidigt slogs ledarnas låstaggar ut. Varför Securitas väktare sen inte har en kod att ta sig in via kan inte jag svara på. Mest allvarligt är att ledarna inte lyckades få upp nödutgångarna. Du ska alltid kunna ta dig ut ur byggnaden. Jag ska prata med alla inblandade och höra vad som hände. På tisdag i nästa vecka ska vi ha ett stormöte i skolan. Vi måste hitta kloka och säkra rutiner så inte detta händer igen, säger Anita Gustafsson till Alekuriren.