Vid 02.30-tiden under natten till torsdagen fick polisen in ett larm om ett inbrott i en servicebutik i Skepplanda. Någon, eller några, hade tagit sig in i butiken genom en fönsterruta och enligt polisen har tobak stulits vid inbrottet.

Ingen är ännu gripen.