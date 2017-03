Inställt i Alebacken

Arrangörerna hoppades in i det sista, men i morse togs beslut om att ställa in fredagens event i Alebacken.

Vaknakvällen med gratis skidåkning för alla barn och ungdomar får vänta till nästa säsong.

Snöbristen gör arrangemanget omöjligt att genomföra. Alebacken SK, Vaknafonden och Ale kommun hade gemensamt bjudit in till fredagens kvällsaktivitet. Sedan snart tio år tillbaka har samarbetet pågått och bara vid ett enda tillfälle har det tidigare tvingats ställa in, men när metrologerna dessutom spår både regn och fortsatt blåst var beslutet ofrånkomligt.