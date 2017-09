Misshandlad och hotad

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v-18-ale-kulturrum1.jpg

José, pappa till den utsatta flickan, tänker varken gömma sig eller glömma händelsen som ägde rum i Da Vinciskolan fredagen 8 september. En tidigare elev besökte skolan utan lov. Han är ett känt ansikte för den 14-åriga flickan. Hon bad honom att flytta på sig eftersom han stod framför dörren till toaletten där hennes kompis befann sig.

– Han uppträdde väldigt aggressivt, kastade sin mobiltelefon i golvet och gav min dotter ett slag i ansiktet. Det skedde framför ögonen på två vuxna. Händelsen i sig är helt oacceptabel, men för mig som förälder är det viktigaste just nu att garantera att det inte kan hända igen. Döm av min förvåning när jag får höra att min dotter tvingats se killen i skolan igen på måndagen och tisdagen. Skolan har ingen handlingsplan för hur de ska hantera situationen och därför har jag polisanmält Da Vinciskolan. Vi måste reagera. Det finns ingen kontroll på vem eller vilka som vistas i skolan, säger José upprört.

På tisdagskvällen ringde telefonen hemma hos familjen. Det var ynglingen. Han hotade att något betydligt värre kommer att hända om inte polisanmälan mot honom dras tillbaka.

– Det är riktigt otrevligt och känns självklart inte bra, men vi kan inte låta dessa krafter segra. Nu har vi polisanmält även hotet och jag hoppas att polisen agerar skyndsamt. Vad skolan gör har jag inte en aning om, säger han.

Biträdande rektor, Maria Gustafsson, svarar i ett mejl till tidningen att skolan kontaktat säkerhetsansvarig i Ale kommun för att förbättra säkerheten. Hon påpekar också att det Da Vinciskolans placering i en byggnad med annan kommunal verksamhet skapar problem.

– Jag har pratat med dem om händelsen och att det inte får bokas några möten med obehöriga under skoltid. Vi avvisar alla obehöriga och har nu också bett all personal om ökad vaksamhet kring just den aktuella pojken, skriver Maria Gustafsson.

Hon känner inte till att Da Vinciskolan har polisanmälts.