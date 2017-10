Vattenläcka i Surte

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2016/11/vatten_.jpg

SURTE. Under natten till fredagen uppstod en vattenläcka på Alekärrsvägen i Surte. Alla som bor på Alekärrsvägen 3, 4A-4C och Brattåsstigen 4-6 är för tillfället utan vatten och kan hämta i en tank utanför äldreboendet, meddelar kommunen på sin hemsida. Kommunen håller just nu på att laga läckan och planerar att vara klara under dagen.