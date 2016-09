http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2015/08/Ledare-Facebook.jpg

Två amerikanska killar var på luffen i Sverige. Det rådde byggröra i Nödinge. Ale Torgs huvudbyggnad höll på att resas och byggnadens form blev allt tydligare. En av projektledarna gestikulerade vitt och brett med armarna. Jag var på plats för att dokumentera förändringen av centrala Nödinge. Plötsligt lägger jag märke till två vilsna ungdomar med ryggsäck.

– Letar ni efter någon eller något, frågade jag.

– No, just looking around.

Aha, märkligt ställe att turista på tänkte jag spontant, men efter några följdfrågor stod det klart för mig att de egentligen bara tagit bussen från centralen i Göteborg för att se sig om. Jag berättade för dem om planerna på det nya köpcentrumet och att allt skulle vara klart om fem månader. En av dem kliade sig i huvudet och utbrast.

– So this gonna be Chicago!

Det är ett härligt minne som jag sent kommer att glömma. För jag svarade naturligtvis ja på frågan. Tyckte att det trots allt gav en fingervisning åt kommunens strategi att skapa två centralorter i Ale. Chicago var kanske inte den bästa jämförelsen, men amerikanen verkade nöjd och ganska imponerad över beskrivningen.

20 år senare är Nödinge självklart inte nära något Chicago, men det finns i alla fall planer på att fortsätta utveckla en småstad. Den fördjupade översiktsplanen pågår. Till våren ska en ny utställning äga rum. Vid frukostmötet på Ale Torg för två veckor sedan påtalade företagarföreningen vikten av att planeringen tar med ett tydligt näringslivsperspektiv. Någon sådan kontakt har inte tagits ännu och det måste anses vara en stor brist.

Det nya centrala Nödinge kommer även i framtiden att mestadels tjäna handelns syften, varför näringslivets kompetens, erfarenheter och synpunkter måste tillgodoses. Annars kommer vi aldrig att komma närmare ett nytt ”Chicago”…

Nästa helg, fredag och lördag 16-17 september, blir det liv och rörelse i båda centralorterna. Eventet ”Ale Create” fokuserar på entreprenörskap och kreativitet. Förhoppningen är att alebornas kreativa ådra och lust att medverka i en mängd olika aktiviteter ska lockas fram. Vem bakar den godaste tårtan? Vem har en framtida affärsidé med bärkraft? Vad vill du framföra till Ale kommun? Skördemarknad i Älvängen med mängder av närproducerade varor. Uppträdanden på scener i Ale Kulturrum och i Älvängen centrum. Ett roligt initiativ som Ale kommun, företagarföreningarna i Surte/Bohus, Nödinge och Älvängen, föreningslivet samt Företagarna Ale har arbetat fram tillsammans. Må vädrets makter vara med oss denna gång!