Unika hantverkare

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Vädergudarna har varit skonsamma mot alla Ales arrangörer. Helgens stora event, Vårloppet på Ale Torg och Vikingamarknaden i Häljered, utvecklades till stora folkfester. Lika häftigt det är varje gång det inträffar lika eftertänksam blir man när man inser hur sårbart ett utomhusevent är. Slår ett oväder till hjälper inte all världens bästa marknadsföring, innehåll eller dragplåster. Vädrets makter kan sparka undan benen på vilken proffsig arrangör som helst. Det är egentligen helt galet att man ens vågar tänka tanken att skapa utomhusevent på våra breddgrader, men vetskapen om hur fantastiskt det kan vara när allt fungerar övertygar alltid envisa eldsjälar att fortsätta oavsett ett och annat bakslag. Det är bara att applådera. De senaste helgerna har den ena folkfesten avlöst den andra och starkt bidragit till att stärka känslan av att bo och verka i Ale.

Nu håller vi tummarna för att det goda vädret håller i sig och får omfatta även Ale Outdoor lördag 3 juni – en utomhusfestival i ordets rätta bemärkelse, där kommun, föreningsliv och näringsliv samverkar för att ge alla en chans att testa, träna och tävla i en mängd olika discipliner.

För två veckor sedan utsågs Plåtslagarna i Ale till Årets företagare 2017, en minst sagt värdig utmärkelse för Mathias Mattsson och Magnus Johansson. De har framgångsrikt utvecklat den lilla plåtverkstan till ett företag som kännetecknas av skickligt hantverk och stolta engagerade medarbetare. Hantverkare är redan en bristvara och hur samhället ska klara den nödvändiga utbyggnaden när ytterst få vill stå på stege eller krypa på taken är ännu en olöst gåta. PIAAB valde tidigt att försöka ta ansvar och bidra till kompetensförsörjningen inom yrket och har därför ett eget lärlingsprogram. Problemet är att det är få sökande. Föräldrar födda på 70- och 80-talet valde en annan yrkeskarriär och därför pratas det lite hantverk hemma runt köksborden. Enligt Mattsson saknas det också slöjdlärare i grundskolan, vilket på sikt gör situationen ännu värre. Om morgondagens elever inte kommer i kontakt med slöjden och de praktiska yrkesmöjligheterna i skolan hur ska de då attraheras att välja en sådan gymnasieutbildning? Till Bräckegymnasiet är det just nu två elever som sökt in som plåtslagare till hösten. Två…

Någon kortsiktig lösning finns det inte, utan intresset för hantverket som plåtslagare måste odlas på sikt och förändringsprocessen består av att skapa stolta yrkesmän. Det ska vara lika stort att vara plåtslagare som advokat. En suverän inställning. PIAAB använder stolthet mer än något annat företag och har all anledning att vara just stolta. Det var ingen tillfällighet att de utsågs till Årets företagare, expansionen och engagemanget är påtagligt. I nya lokaler kommer utvecklingen att kunna fortsätta. Det är bara att lyfta på hatten och känna stolthet att Ale förfogar över ett gäng drivna hantverkare – det är snart ingen självklarhet att alla har det.