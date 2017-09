Piotr ”Årets trädfotograf”

Det var en lycklig vinnare som mottog beskedet om att hans bild fått flest röster.

– Jag tycker att alla finalister ska känna sig som vinnare, det var många fantastiska bilder som var i final. Min bild visar ett ställe där man kan ta sig från vardagen. Trädet visar hur stor roll det spelar i hela miljön. Det är tydligt och oskiljaktigt, säger Piotr Korytowski, till vardags fotograf och IT-tekniker, som med sin vinst tar hem titeln Årets trädfotograf 2017 och blir publicerad i Tidningen Vi.

Tävlingen hölls för femte året i rad och intresset var större än någonsin. En jury valde ut tio finalister som allmänheten röstat på under veckan.

– Vi är glada över den stora uppmärksamhet som tävlingen rönt; inte mindre än 600 bidrag kom in i år, säger Anneli Rogeman, vd för Vi-skogen och ledamot i tävlingsjuryn. Totalt lades över 5400 röster via E-post och Facebook på de tio finalbidragen.

– Den starka, trolska stämningen i Piotr Korytowskis skickligt tagna vinnarbild berättar om trädens styrka, kraft och uthållighet. Att de kan rädda liv. Såsom Vi-skogen gjort i många decennier nu, säger Anneli Rogeman.