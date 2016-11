600 mil i bil genom östra Europa under 20 dagar. Bandet The Sympathy med Mattias Salek och Viktor Larsson från Älvängen har gjort sin första turné. Och det blev en händelserik resa.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2016/11/v4716-the-sympathy-1.jpg

Att få chansen att göra det man älskar och brinner för är få förunnat, men för Mattias Salek och Viktor Larsson från Älvängen gick drömmen i uppfyllelse. Deras band The Sympathy är just hemkomna från en annorlunda turné som gick genom Lettland, Estland, Litauen, Ukraina och Ryssland. Under 20 dagar har de bilat 600 mil över landsgränserna för att spela egenproducerad musik på lokala pubar och klubbar.

Och det är en resa som innehåller många extraordinära händelser. Från en punktering i Ukraina som höll på att ställa till det ordentligt till korrupta poliser i Ryssland.

Gaget då? Nja, turnén blev inget klirr i kassan för bandmedlemmarna, snarare tvärtom. Nu är de tillbaka i verkligheten som innehåller eftersläpande studier.

– 20 dagar är en lång tid och vi har inte tjänat pengar på att göra det här. Vi har snarare gått back 50 000 kronor. Vi var tvungna att spara hela sommaren, men det var det värt. Jag fick ta ledigt från plugget och det måste jag ta igen nu. Men vi ångrar ingenting, det var en fantastisk resa som är ett minne för livet, berättar Mattias.

Läs hela reportaget i kommande nummer av Alekuriren.