Fulländad final för Frendbergs

Det var så gott som fullsatt när far och son Frendberg än en gång äntrade scenen på Repslagarmuseet. Årets första Musikcafé blev en höjdare för alla närvarande.

– Det var fullt ös, konstaterar Johan som själv såg ut att vara i högform.

– Jo, det gäller att vara i form när man ska åka öppet spår i Vasaloppet på söndag. Skämt å sido, det har varit en intensiv vecka och spelningen här i Älvängen utgjorde något av grand finale.

Johan Frendberg jobbar till vardags som musiklärare i Trollhättan och när sportlovet infaller står arrangörerna i kö för att boka den populära duon.

– Det har blivit en hel del framträdande på dagarna. Tack och lov har både jag och farsan fått varit friska.

Som alltid när Lars-Eric och Johan uppträder tillsammans fick besökarna höra en del låtar av Paul Simon, Elvis och naturligtvis Evert Taube.

– Många välkända melodier, blandat med lite nytt material. Jag har exempelvis gjort en egen tolkning av Rör Vid Min Själ (You Raise Me Up) som landat väldigt väl, berättar Johan.

För den som vill höra mer av Johan Frendberg så återkommer han till Repslagarmuseet och den så kallade Teatervinden torsdagen den 18 maj. Då blir det i sällskap med multiinstrumentalisten Jonas Galatius.

– Det ser jag verkligen fram emot. Det är alltid lika trevligt att komma till Ale och möta publiken där, avslutar Johan Frendberg.