Avslag för trygghetsvärdar

ALE. I en motion yrkar Elena Fridfelt (C) och Åke Niklasson (C) att kommunen skulle satsa på trygghetsvärdar för att öka tryggheten på pendelstationerna.

Men i kommunfullmäktige avslogs motionen.

– Jag är inte nöjd med svaret, säger Elena Fridfelt under kommunfullmäktiges sammanträde.