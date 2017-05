Framtidens Nödinge visades upp på Ale Torg

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/05/v1917-framtidens-nocc88dinge-1.jpg

Det var i november förra året som kommunen gick ut med en inbjudan till olika arkitektteam om att lämna in anbud om skisser för Nödinge centrum. Uppgiften var att ta fram förslag på en stadsbyggnadsstruktur som visar på hur Nödinge centrum ska utvecklas till ett välfungerande och attraktivt lokalt centrum. Både internationella och svenska team lämnade in bidrag och när anbudstiden gick ut hade totalt 30 förslag kommit in. Fyra av dem fick fortsatt förtroende att utveckla sin idé och dessa visades upp på Ale Torg i samband med lördagens Vårlopp där det fanns möjlighet för allmänheten att ge direkta synpunkter.

– Vi har valt ut de här fyra bidragen efter en omfattande urvalsprocess. De har fått i uppdrag att skissa på framtidens Nödinge centrum. Nu vill vi veta vad nödingeborna vill ha och det är viktigt att få en tidig input, berättar Charlotte Lundberg.

Tanken med skissarbetet är att exploatörer och kommunen ska få ytterligare idéer för att driva det pågående detaljplanearbetet vidare.

– Ingen av de här fyra skisserna kommer att utses till vinnare, utan vi kommer att plocka ut godbitarna från alla, säger Charlotte Lundberg.

Placeringen av centrums innehåll såsom stadstorg, kommunhus, handel och bostäder har varit särskilt viktigt under skissarbetet. Likaså stråket mellan pendelstationen och Ale Kulturrum.

– Det är viktigt hur man upplever det här stråket, det blir som ett nytt stadstorg och vi har fått in många bra förslag på hur man ska kunna gå tillväga, berättar Charlotte Lundberg.

Alebyggens vd Johan Redlund är nöjd med de olika förslagen.

– Skissuppdraget har varit lite av en ögonöppnare för att se områdets potential. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans ytterligare utveckla förslagen och förverkliga planerna för centrum, säger han.

Detsamma gäller kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S).

– Det är positivt att både exploatörer och kommunens tjänstemän har samlats kring de olika idéförslagen och bidragit med sina olika perspektiv. Det är en förutsättning för att få ett genomförande, säger Paula Örn (S). Efter utställningen på Ale Torg förflyttades skisserna till biblioteket i Ale Kulturrum där de kommer att finnas i en vecka.

Nödingebon Tony Aronsson är positiv till att kommunen öppnar upp för synpunkter från allmänheten.

– Det är perfekt att de öppnar upp för vad medborgarna tycker. Det går inte att ta hänsyn till alla åsikter men det är viktigt att följa vad majoriteten tycker, säger han.