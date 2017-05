Tryggheten fortsatt i fokus

ALE. Känner sig aleborna trygga i sin kommun? Det är en fråga som har stått på agendan ett längre tag. Under vårens ortsmöten har kommunen redovisat enkätsvar från deltagarna på ortsmötena. – Det är ett ganska högt trygghetsindex generellt, säger kommunens utvecklingschef, Gunilla Dörner Buskas.

Kommunen investerar 50 miljoner kronor i ny gatubelysning i ett försök att göra Ale till en tryggare plats. Frågan om aleborna är högaktuell känner sig trygga i sin kommun? Under hösten fick deltagarna på de olika ortsmötena svara på en enkät om just det här och under vårens möten har svaren presenterats. – Det finns saker som går igen i många orter. Det är ett ganska högt trygghetsindex generellt, särskilt i de mindre orterna. En annan trend är att män känner sig tryggare än kvinnor, men det är inga gigantiska skillnader, säger Gunilla Dörner Buskas.

Att man känner sig tryggast i orten där man bor är också något som kommit fram ur enkätsvaren.

– De som exempelvis bor i Nödinge tycker att det är mer otryggt i Älvängen än i deras hemort och vice versa. Det beror på att man känner sig hemma och kan miljön där man bor. I bästa fall känner man mer människor där man bor och det ökar ju trygghetskänslan, säger Gunilla Dörner Buskas.

Totalt har 356 personer svarat på enkäten, vilket bara är en bråkdel av de snart 30 000 kommuninvånarna.

– Så är det ju. Man ska ta det här som en enkät som vi har gjort på de olika ortsutvecklingsmötena och man ska inte dra större växlar än vad det faktiskt speglar. Vi har tittat på medelåldern av de som har svarat och den är hög. Enkätsvaren säger vad personerna som kommer på ortsmötena tycker och det är människor som är intresserade av samhällsutvecklingen. När det gäller den här målgruppen så tror jag att enkätsvaren är ganska heltäckande, säger Gunilla Dörner Buskas.

Hur ska ni få med hela befolkningen?

– Vi har haft olika dialoger som bland annat den sociala kartläggning som vi gjorde förra året. Det krävs en dialog hela tiden med alla medborgare, vi mäter trygghetsindex och följer hur utvecklingen går.

Deltagarna i enkäten har fått peka ut platser där de känner sig otrygga i de olika orterna.

– Det visar att platserna som har blivit utpekade som otrygga, där det oftast är en stark gruppering, upplevs som mötesplatser för andra. I Nödinge är det bland annat området runt Da Vinciskolan och Ale Torg. I Älvängen är det några som tycker att det är otryggt överallt när man är ute och går på kvällen, berättar Dörner Buskas.

Tycker du att det har blivit tryggare i Ale?

– Det är jättesvårt att göra den analysen och ge en generell bild. Man måste helt tiden jobba med det här i alla verksamheter.

Oroligheterna på de olika pendelstationerna i allmänhet och resecentrum i Älvängen i synnerhet har varit på tapeten ett tag. Där ser Gunilla Dörner Buskas en förbättring.

– Just nu skulle jag vilja säga att det har lugnat ner sig på stationerna och det säger jag med reservation att det kan hända saker. Det är värdefullt att vi har fått upp det på mattan och ökat polisnärvaron på de här platserna, säger hon.