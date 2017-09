”Ser med stor oro på situationen”

ALE. På flera förskolor i kommunen råder det stor personalbrist och avdelningarna har svårt att få in vikarier. Både politikerna och verksamhetschefen för förskola ser allvarligt på situationen. – Det är ett stort problem, säger Dennis Ljunggren (S), ordförande i Utbildningsnämnden.

Personalen på flera förskolor är oroade över deras arbetsmiljö som uppstått på grund av vikariebristen. Åsa Ericson, verksamhetschef för förskola, anser också att situationen är ansträngd.

– Vi har mycket svårt att få tag på vikarier till våra förskolor. Det medför en väldigt ansträngd situation i verksamheten. Ibland innebär vikariebristen att vi till exempel kortsiktigt behöver slå ihop två avdelningar eller göra andra lösningar. Vi arbetar utifrån en effektiviseringsbudget vilket innebär att vi kan finansiera den nödvändiga byggnationen av nya förskolor, men också att vi har behövt öka i barnantal samt effektivisera bemanningen, säger Åsa Ericson och fortsätter:

– Förra året låg Ale strax över rikets snitt på 5,2 barn per årsarbetare. I nuläget ligger vi något högre, 5,7, och det påverkar naturligtvis situationen men om vi kan se till att alla luckor täcks så har personalen en betydligt bättre arbetssituation och barnen en bättre verksamhet.

Bemanningsenheten har från juni i uppdrag att tillsätta vikarier vid korttidsfrånvaro i förskolorna i kommunen och personalen tycker inte att det har fungerat. – Vi är under uppstart och under året har vi skickat ungefär 90 procent av de timmar förskolan begärt av bemanningsenheten. På sikt ser vi fram emot att skapa ännu bättre förutsättningar för en säkerställd bemanning, säger Samantha Selerkvist, enhetschef för bemanningsenheten.

Vilka åtgärder måste göras för att den rådande situationen ska bli bättre?

– Det vi gör närmast för att lösa den akuta situationen är att i verksamheten för förskola anställa personal som arbetar fast över flera förskolor. Detta för att täcka upp de deltidstjänster som bemanningsenheten täcker i dag. Då kan den enheten enbart ägna sig åt korttidsfrånvaro och fler vikarier finns då att tillgå. Vi måste också starkt värna om all den personal som sliter hårt i dagens situation, säger Åsa Ericson.

Dennis Ljunggren (S) är också bekymrad över vikariebristen.

– Det är ett stort problem att det inte finns tillräckligt med vikarier, vi kan inte ha förskolor utan personal och jag har all förståelse för att personalen tycker att situationen är ohållbar. Sektorledningen och den politiska ledningen håller just nu att se över den rådande situationen. Vi måste säkerställa vikarier och hur vi gör det kan jag inte säga just nu. Vi kommer att återkomma med det inom två veckor, säger han.

Elena Fridfelt (C), vice ordförande i Utbildningsnämnden, tycker att utvecklingen på kommunens förskolor är oroande.

– Vi arbetar intensivt med den här frågan och jag ser med stor oro på den rådande situationen. Det största problemet är att förskolorna har svårt att få in vikarier och det blir en ohållbar situation om man är en man kort. Det är inte okej om det bara handlar om barnpassning på förskolorna, säger hon.

Finns det något tak på hur stora barngrupperna får vara i kommunen?

– Nej, det finns inget tak och det ska vi inte ha heller. Jag vet att det kan låta provocerande, men det finns olika förutsättningar på olika förskolor med tanke på lokaler och hur barngrupperna ser ut. Det blir för statiskt om det finns ett tak.

Dennis Ljunggren håller med:

– Ale kommun har inget tak och det är nästan ingen kommun som har det. Jag har förståelse att man kan tycka att våra barngrupper är för stora, men vår uppgift är att tillhandahålla barnomsorgen och vi måste se till att vi har resurser att bygga nya förskolor på grund av den stora inflyttningen, säger han.