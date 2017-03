Situationen på förskolorna oroar

”… Att man måste spara in på förskolan är kvalificerat skitsnack. Politik är att välja. Och att välja bort. Det finns mängder av saker som Ale kommun kan spara in på. Politikerna väljer att spara på våra barn, på vår framtid. Vilket förmodligen är det absolut dummaste som finns att spara in på.” står det i insändaren.

För stora barngrupper trots nya riktmärken från Skolverket är också något som beskrivs i insändaren. Bente Törnqvist, verksamhetschef förskola, svarar på kritiken.

– Vi utgår från de ekonomiska ramarna vi har samt gällande lagstiftning. För förskola innebär det att vi organiserar verksamheten utifrån rådande förutsättningar på bästa möjliga sätt. Ale precis som resten av landet strävar på sikt efter mindre barngrupper, säger hon.