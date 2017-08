Ahlafors kammade noll

PÅVELUND. Ahlafors IF tog inte chansen att haka på topplagen i division 3 NV Götaland. Nyblivna serietvåan Älvsborgs FF var klassen bättre och vann fredagens kraftmätning rättvist med 2-0. – De är stora och starka, samtidigt som vi inte är tillräckligt bra, konstaterade AIF-kaptenen Johan Elving.

Mötet på Påvelunds konstgräs var en så kallad sexpoängsmatch. Ahlafors IF utan flinke Niclas Elving sattes under hård press i matchinledningen. Älvsborg tvingade utmärkte Andreas Skånberg till ett antal kvalificerade räddningar. Det skulle dröja 25 minuter innan kollegan i Älvsborgs mål fick ingripa. Då var det Johan Elving som frestade med ett skott från straffområdesgränsen. Ett par minuter senare hittade Jesper Johannesson Moha Razek framför mål, men nicken gick över. Istället var det hemmalaget som fick jubla. 1-0 efter 31 minuter och målet kändes logiskt efter en rad heta tillbud, varav en stramare som fick hela målställningen att skaka.

– Första halvlek är helt okej. Med lite flyt hade vi fått in en boll, men vi saknar spetsen den sista tredjedelen, sa Johan Elving efteråt.

Ahlafors IF gav inte upp. I andra halvlek hade laget en riktigt bra period och när Jihad Nashabat hittade Henrik Andersson på den bortre stolpen med en vass frispark var kvitteringen ytterst nära. Även Jonathan Lindström hade ett avslut som målvakten hade vissa besvär med. Den gulsvarta offensiven skapade ytor bakåt och försvaret fick ta till allt mer bryska metoder för att hålla målet fritt från påhälsning. En frispark som gav Johan Elving gult kort tvingades Kalle Hamfeldt styra bort med hjälp av handen. Straffen placerade ÄFF:s Michael Konge missade dock chansen att bli tvåmålsskytt den gången. Stolpen räddade AIF som plötsligt fick nya krafter.Jonte Lindström hittade Jesper Johannesson med en öppnande passning och AIF satte hård press mot hemmamålet. Till sist var det just nämnde Jesper som fick den bästa möjligheten, men avslutet strök utsidan stolpen.

Med knappt kvarten kvar att spela fick Älvsborg en frispark och lyran in mot målet skulle Andreas Skånberg bara plocka ner. Något gick snett och bollen stannade inte i greppet, utan hamnade framför fötterna på måltjuven Konge. 2-0 var ett blytungt faktum.

– Vi kan absolut inte klandra Andreas. Han räddade oss flera gånger idag. Jag tycker frisparken är tveksam och sen vet jag inte riktigt vad som händer, men det är inte mycket att säga om. Idag räckte vi inte till. Vi var tolv personer på träningen igår och kvalitén blir därefter. Vill man vinna fotbollsmatcher måste man offra lite också, suckade Johan Elving.

Nästa vecka väntar tabelltrean IK Virgo hemma på Sjövallen. Då är Niclas Elving tillbaka, medans kapten Johan får vila efter sitt tredje gula kort.

Division 3 NV Götaland

Älvsborgs FF – Ahlafors IF 2-0 (1-0)

Matchens kurrar: Andreas Skånberg 3, Jihad Nashabat 2, Johan Elving 1.