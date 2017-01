ALAFORS. Ahlafors IF har gjort klart med ett nytt nyförvärv. Försvararen Jesper Stolt Hermansson ansluter från Ytterby IS. – Jag ser fram emot nya utmaningar, säger han till Alekuriren.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/01/v0217-jesper-stolt-hermansson-1.jpg

Jesper Stolt Hermansson inledde fjolårssäsongen med att sitta på bänken i Ytterby som då låg i division 3. I slutet av våren fick han chansen och tog den.

– En efter en försvann och jag fick möjligheten att spela från start. Det kändes bra och jag startade matcher, berättar han.

Men trots flera fina insatser i backlinjen från Jesper lyckades inte Ytterby hålla sig kvar i division 3.

– Hösten var ett rent helvete. Ingenting stämde, vi förlorade matcher och åkte till slut ut. Det är aldrig kul att förlora och hade det inte varit för kompisarna i laget hade det varit svårt att fortsätta, säger han.

Det blev en säsong i Ytterbys A-lag för Jesper. Mittbacken från Romelanda har nu valt att skriva på för Ahlafors IF och väljer därmed att stanna i division 3.

– Ahlafors kändes rätt för mig. Jag har fått ett väldigt gott intryck av klubben de gångerna jag har varit och provtränat. Det verkar vara en välskött klubb som satsar, säger han och fortsätter:

– Jag fick också ett väldigt gott intryck av Michel Berndtsson-Gonzales (tränare). Han har en ledarstil som jag tycker om.

Men att lämna Ytterby var ett tufft beslut att ta för 19-åringen – det krävdes lång betänketid innan han bestämde sig.

– Min första inställning var att inte lämna Ytterby när Ahlafors kontaktade mig efter säsongen. Jag har funderat sedan dess och jag skulle först lämna ett besked i mitten av december men jag valde att flytta fram det, men nu har jag bestämt mig att byta. Det är jättetufft att lämna kompisarna i Ytterby, berättar han.

Hade du förfrågningar från andra klubbar?

– Nej, det var bara Ahlafors som hörde av sig. Det är alltid kul när en annan klubb visar intresse. Det är ett bevis på att jag har gjort det bra under förra säsongen och Ahlafors kändes väldigt angelägna att få över mig och det var en stor orsak till att jag skrev på. Det känns som att de tror på mig.

Vad tror du om ditt nya lags chanser nästa säsong?

– Det ser bra ut. De har fått fyra nyförvärv och lyckats behålla i stort sett hela truppen från förra säsongen. Jag tror absolut att vi har chans att gå upp.

Om vi ser tillbaka några år, hade du kunnat tänka dig att du skulle spela för Ahlafors?

– Nej, verkligen inte. Det hade jag inte kunnat tro, men det kändes rätt trots att det är fel sida av älven, säger han och skrattar.

Hur skulle du vilja beskriva dig själv som fotbollsspelare?

– En hård mittback med en hög lägstanivå.

Michel Berndtsson-Gonzales är nöjd med det senaste nyförvärvet.

– Det verkar vara en väldigt bra gubbe som kommit in lätt i laget under de träningar som han har gjort. Som fotbollsspelare ser han väldigt bra. Han är rejäl och har en bra blick för spelet plus en bra passningsfot. Han kommer att höja vårt försvar några dimensioner. Det är en fjäder i hatten av vi lyckas knyta till oss honom. Nu har vi fått en spelare som var bland de bästa backarna i division 3 förra säsongen.

Att spela i Ahlafors blir en omställning på många olika sätt för Jesper. En är att han inte längre kommer att spela tillsammans med lillebror Tim – som också har lämnat Ytterby för Öis.

– Det är lite konstigt. Vi har alltid spelat tillsammans men nu kommer vi inte att göra det. Det kommer att kännas konstigt att inte åka tillsammans till träningarna. Men vi visste att det skulle bli så en dag.

I måndags gjorde han sin första träning som Ahlafors-spelare.

– Jag ser fram emot nya utmaningar och att spela i ett nytt lag, avslutar Jesper.