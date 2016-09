AIF under strecket

LERUM. Mardrömshösten fortsätter för Ahlafors IF. Efter en uddamålsförlust mot Lerum och övriga reslutat emot sig är laget nu på nedflyttningsplats. – Vi tittar inte på det, utan fokuserar på nästa prestation, säger AIF-tränaren Håkan Lindström.

Nollpoängaren borta mot Lerum kan inte bortförklaras. Den speglar istället ganska väl hur Ahlafors höst har sett ut. Stort bollinnehav, men få kvalificerade målchanser. Lerum hade istället det som gästerna saknade och marginalerna med sig.

– Det är tyvärr så det brukar se ut, att topplagen har stolpe in och lagen längre ner får kämpa oerhört hårt för varje poäng, säger Håkan Lindström.

Lerum tog ledningen efter en halvtimme och AIF kvitterade genom Jonathan Lindström välförtjänt strax före pausvilan. Laget tog halvtid med en ganska positiv känsla i kroppen.

– Vi var inne i matchen, men så många gånger tidigare den här säsongen åkte vi på ett tidigt baklängesmål direkt i andra halvlek. Av naturliga skäl blev vi det spelförande laget i vår jakt efter kvittering, men vi lyckades dessvärre aldrig komma riktigt nära någon poäng, summerar Lindström.

Inte helt oväntat var det tidigare AIF-bekante, Tobias Hansson, som enligt den oskrivna regeln ”släkten är värst” prickade in segermålet för Lerum.

Nu är goda råd dyra för Ahlafors IF. Den fortsatta existensen i division tre är på allvar hotad och med tre matcher kvar att spela är AIF under nedflyttningsstrecket, men i en extremt jämn tabell.

– Nu ska vi spela de återstående matcherna och satsa allt på att vinna dessa. Gör vi det behöver vi inte oroa oss, då klarar vi kontraktet. Vi har allt i egna fötter. Landvetter, Angered och Ytterby är inga omöjliga uppdrag. Går vi in med rätt inställning och fokus löser killarna det här, säger Håkan Lindström bestämt.

Han kan glädjas åt att ha truppen mer eller mindre intakt inför nästa omgång. Mot Lerum var det skillnad. På frånvarolistan fanns fem tänkbara startspelare; Niclas Elving, Sebastian Hollstein, Jesper Johannesson, Linus Högberg och Anders Andersson. Lägg därtill att Emil Jovicevic inte längre är tillgänglig för spel.

– Vilket lag som helst skulle påverkas av att ha så många tongivande spelare borta. Jag tycker vi har gjort det riktigt bra, trots alla skador och sjukdomar. Tyvärr har poängen ändå uteblivit. Nu får vi tillbaka alla till mötet med Angered på lördag och det är alltid skönt att ha flera alternativ till varje position, säger Håkan Lindström.

Spelprogrammet som återstår är Angered (h), Ytterby (b) och Landvetter IS hemma i den avslutande omgången. I dramat runt strecken och kvalplatsen är hela sex lag inblandade. Nu gäller det att repa mod och i de snåla höstvindarna hitta självförtroende att bärga de sista nödvändiga triumferna.

Division 3 nordvästra Götaland

Lerums IS – Ahlafors IF 2-1 (1-1)

Lerums Mål AIF Jontathan Lindström. Matchens kurrar: Jonathan Lindström 3, Sebastian Johansson 2, Daniel Marsfeld 1.

Startelvan

Andreas Skånberg

Försvar: Hamdan Ramadan, Daniel Marsfeld, Markus Hedberg, Henrik Andersson.

Mittfält: Peter Antonsson, Sebastian Johansson, Edwin Pearson, Sebastian Hällbäck.

Anfall: Jonathan Lindström, Michael Hintze.