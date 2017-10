Bandyfesten närmar sig

LAGEN I ÅRETS WORLD CUP WOMEN

Grupp A:

AIK

Record Irtusk (Ryssland)

Sunvära SK

Villa-Lidköping BK

Grupp B:

Mölndal BK

Sandvikens AIK

Stabaek Bandy (Norge)

Västerås SK

Grupp C:

Hövik IK (Norge)

Kareby IS

Skirö AIK

Skutskärs IF