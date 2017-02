http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/surte.jpg

Regn, blåst och knottrig is. Bortamatch mot serieledarna på Åby är inte den lättaste uppgiften. Men Surte stod emot bra under de första 44 minuterna – men i den 45:e tryckte veteranen Stefan Nordén in 1–0 på hörna.

–Alla utomhusmatcher är speciella för oss eftersom att vi är vana att spela inomhus. Vi fokuserade på att slå lyror de första 20 minuterna, men vi saknar det där lilla extra, vi är lite försiktiga framåt, säger Tommy Bergestig.

Tio sekunder in i den andra halvleken tvingades Johan Janebrink lämna planen på grund av en fotskada och matchen gled Surte ur händerna.

I den 55:e minuten kom andra baklängesmålet och därefter rullade det på. När domaren blåste av matchen efter tre tilläggsminuter hade Emil Elofsson i Surtemålet fått hämta ut bollen ytterligare tre gånger ur nätmaskorna.

– Det var svårspelat, men de är en nivå bättre än oss. Det är inget att säga om. Det är topplaget vi möter så det ska vara skillnad mellan oss.

Nu återstår tre matcher – närmast väntar Skövde på bortaplan redan på söndag.

– Vi ska försöka göra en fin avslutning så att vi har något att bygga vidare på till nästa säsong, avslutar Tommy Bergestig.