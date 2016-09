Efterlängtad AIF-seger

Ahlafors IF:s högerback fick ta emot priset som bästa hemmaspelare. Två målgivande passningar och ett uppoffrande spel i 90 minuter talade sitt eget språk, men det fanns gott om gulsvarta hjältar den soliga lördagen till ära. Sebastian Hollstein ägde mittfältet och framför allt luftrummet, Jonathan Lindström hotade både med egna avslut och smarta passningar, i backlinjen dominerade Markus Hedberg återigen med stort självförtroende.

– Absolut ingen föll ur ramen idag, alla förtjänar överbetyg. Killarna håller sig till spelplanen och vårt höga presspel gjorde det oerhört svårt för Angered att spela fotboll. Till slut så får vi också utdelning på alla de chanser vi skapar, det kändes retroaktivt rättvist också med tanke på hur det har sett ut på sistone. Alla dessa uddamålsförluster som har satt oss i ett mycket utsatt läge. All heder åt hur killarna tar sig an uppgiften idag, säger AIF-tränaren Håkan Lindström som också passade på att beskriva sina egna känslor.

– Trött, tom och oerhört lycklig för killarnas skull.

Efter en mållös första halvlek där lagen turas om att äga boll, men utan att skapa några kvalificerade målchanser tog matchen en tydlig vändning efter paus. Halvleken var bara fem minuter gammal när det uppstår en intern turbulens hos gästerna. Det uppstår handgemäng och utmärkte mittbacken Prince Ehiorobo visades av plan.

– Jag uppfattade inte situationen riktigt, men det försvagade dem. Nu tror jag inte det hade spelat någon roll. Vi hade kopplat ett bra grepp om händelserna och ledningsmålet hängde redan i luften, säger Håkan Lindström.

Knappt fem minuter efter utvisningen kom AIF i en av flera attacker på vänsterkanten. Vänsterbacken Henrik Andersson kom runt på överlapp och inlägget hittade fram till Hamdan Ramadan i straffområdet. Skottet räddades men Peter Antonsson forcerade in returen.

Det ena gulsvarta anfallet avlöste det andra och Angered fokuserade på fel saker. Jonathan Lindström serverades ett fritt läge av Hamdan Ramadan och gjorde inget misstag. Avslutet var kliniskt efter marken och 2-0 satte punkt för dramatiken.

– Vi släppte allt i andra halvlek och bara gick för seger. Det var kul att spela idag, säger Hamdan Ramadan efter slutsignalen.

De tre blytunga poängen gör att Ahlafors IF återigen är ovanför kvalstrecket och möter nästa lördag avsågade Ytterby IS.

– Det är sex poäng kvar att spela och målet är att ta samtliga. Då behöver vi inte fundera på hur det går för övriga lag. Nu ser vi fram mot en bra träningsvecka med lite ny luft under vingarna. Det ska bli härligt, avslutar en belåten Håkan Lindström.

Ahlafors IF avslutar säsongen hemma mot Landvetter söndag 2 oktober, återstår att se vilken betydelse den matchen har.

Division 3 nordvästra Götaland

Ahlafors IF – Angered United 2-0 (0-0)

Mål AIF: Peter Antonsson, Jonathan Lindström. Matchens kurrar: Hamdan Ramadan 3, Sebastian Hollstein 2, Jonathan Lindström 1.

Startelvan

Andreas Skånberg

Försvar: Hamdan Ramadan, Anders Andersson, Markus Hedberg, Henrik Andersson.

Mittfält: Jesper Johannesson, Sebastian Hollstein, Sebastian Johansson, Michael Hintze.

Anfall: Jonathan Lindström, Peter Antonsson.