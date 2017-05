Klang och jubel byttes till fiasko

ALAFORS. Pinsamt dåligt. Ahlafors IF tappade 3-0 och en jubelföreställning förbyttes till ett fiasko. – Vi har en del att prata om på måndag, suckar en fruktansvärt besviken AIF-tränare.

Landvetter IS repade mod trots en tuff inledning på matchen. Peter Antonsson satte 3-0 i matchminut 38 och hemmapubliken såg ut att få njuta av en klang och jubel-föreställning. I den första halvlekens sista sekund fick gästerna frispark, muren var knappast perfekt uppställd, och bollen letade sig in bakom normalt säkre Andreas Skånberg. Det var början till en osannolik återhämtning av Landvetter. I den andra halvlekens första minut kom reduceringen till 3-2 och tio minuter senare var det kvitterat. Ahlafors var totalt lamslaget och hittade aldrig in i matchen. Ett segervisst hemmalag hade helt bytt karaktär till ett håglöst gäng utan attityd och inställning. Den gulsvarta armén som är känd för att sällan krypa till korset såg helt uppgivet ut. Inte ens när Landvetter sköt 3-4 märktes någon större reaktion. Matchen var förlorad och publiken på Sjövallen trodde knappt sina ögon. Vad hände? Vart tog de offensiva finesserna vägen? Spelglädjen och fantasin var som bortblåst.

Hemmalaget var som ballonger utan luft. Förnedringen var ett faktum, samtidigt som Landvetters insats att inte ge upp vid 3-0 är värd att berömma. 3-6 på tavlan fick flera av spelarna att knappt vilja lämna plan. De verkade hoppas in i det sista att de skulle vakna upp ur mardrömmen, redo att spela den andra halvleken. Men denna gång var tyvärr verkligheten nattsvart och matchbetyget stannar vid pinsamt dåligt.

Division 3 NV Götaland

Ahlafors IF – Landvetter IS 3-6 (3-1)

Mål AIF: Johan Elving, Kalle Hamfeldt, Peter Antonsson.

Matchens kurrar: Sebastian Hällbäck 3, Niclas Elving 2, Kalle Hamfeldt 1.