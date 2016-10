Målfest satte punkt

ALAFORS. Ahlafors IF avslutade säsongen med en riktig målfest. 8-0 över tabelltrean Landvetter IS. De gulsvarta hjälparna slutade därmed fyra i serien.

Division 3 nordvästra Götaland har varit rekordjämn och förutsättningarna inför serieepilogen var högdramatiska. För tre omgångar sedan låg AIF på nedflyttningsplats. Laget kom överens om att äga sitt eget öde. Med tre raka segrar skulle kontraktet aldrig vara hotat. På söndagen fullbordades trippeln med ett riktigt målkalas inför hemmapubliken. Sebastian Hollstein visade vägen med två mål den första kvarten och psykologiskt viktigt satte Peter Antonsson punkt för den första halvleken genom att sätta 3-0 i 45:e minuten. Om gästande Landvetter som hade fyra spelare avstängda och lika många startspelare borta repade mod om att komma igen efter paus blev det ridå ned för den planen ganska omgående. Johan Elving som byttes in i halvlek hade bara varit på plan i ett par minuter innan han sträckte ut vristen och satte 4-0. Förarbetet svarade planens gigant Jonathan Lindström för. Samme man placerade in femman på straff efter att Jesper Johannesson fällts. Peter Antonsson serverades ett tomt mål när Jonathan Lindström manövrerat ut hela det grönklädda försvaret.

– Vi har haft problem tidigare under säsongen att förvalta våra målchanser. Idag var det tvärtom. Jag tror vi satte 90% av allt vi skapade. Retroaktiv utdelning kallas det, säger en mycket nöjd AIF-tränare Håkan Lindström.

– Idag fullbordade vi vår överenskommelse och killarna kan verkligen sträcka på sig. Deras avslutning på säsongen har varit felfri.

Hur förklarar du scenförvandlingen från ett förlorande gäng till en segermaskin?

– Det handlar om att alla i gruppen gick in och tog ansvar. Markus Hedberg blev mer dominant som mittback, styrde och ställde på ett imponerande sätt. Vår spelidé med ett tydligt kantspel levererade och plötsligt fanns det ett fokus att sätta dit bollen när tillfälle gavs. Alla var medvetna om vad som krävdes.

Håkan Lindström är lättad. Fjärdeplatsen är klart godkänt och han kan nu lite mer avslappnat summera sin tid i Ahlafors IF.

– Det känns självklart lite vemodigt att lämna redan efter en säsong. Det hymlar inte om. Jag hade gärna fortsatt jobba med den här gruppen. Det finns en enorm utvecklingspotential och många duktiga talanger. Titta på Hamdan Ramadans höst. Fortsätter han spela så kan han spela högre upp i framtiden.

Är det någon mer spelare som har imponerat på dig?

– Om jag måste plocka ut någon så blir det Jonathan Lindström. Han är gruppens ledare och en fantastisk fotbollsspelare. Han är också kravställaren och den som hela tiden vill göra sig själv och laget bättre. Ett större gulsvart hjärta är svårt att hitta och jag hoppas klubben lyssnar till honom. Hans betydelse är enorm oavsett han är på plan eller inte.

Utgången av division 3 nordvästra Götaland innebar att Lerums IS slutade som seriesegrare efter att ha skuggat Vänersborgs IF hela säsongen. VIF pallade inte för trycket de sista omgångarna. Kode IF som svarat för en stark höst tvingas efter förlusten mot Lerum i avslutningen att kvala för nytt kontrakt.

Division 3 nordvästra Götaland

Ahlafors IF – Landvetter IS 8-0 (3-0)

Mål AIF: Sebastian Hollstein 2, Peter Antonsson 2, Jonathan Lindström 2, Johan Elving, Jesper Johannesson. Matchens kurrar: Jonathan Lindström 3, Sebastian Hollstein 2, Jesper Johannesson 1.