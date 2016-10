Nedflyttning nära efter kvalförlust

Med sänkta huvuden vandrade Skepplandas herrar av Forsvallens konstgräsplan. Sannolikt lämnade de gulsvarta krigarna också division 4. Främmestads IK visade störst vilja och moral. Det räckte för att vinna den första kvalmatchen i en serie där även Lundsbrunn ingår.

– Vi skapar tillräckligt många bra chanser i första halvlek för att ta ledningen och då hade det blivit en annan matchbild. Nu fick de göra första målet och vi var inte tillräckligt heta för att få in en kvittering, analyserar Emil Frii besviket.

Efter en mållös första halva visade Främmestad med vinden i ryggen att det här skulle bli en tuff lördag för hemmalaget. Gästerna parkerade på SBTK:s planhalva under den första kvarten i andra halvlek. I den 53:e minuten lyckades Skepplanda inte få undan bollen och från nära håll stötte Johan Fredlund in ledningsmålet som skulle bli matchens enda.

– Jag trodde nog att vi skulle få lite energi och sätta dem under en större press än vad vi gjorde. Jag känner inte att vi var tillräckligt desperata, utan Främmestad fick i mina ögon en ganska behaglig resa mot segern, säger SBTK-tränaren Jonas Andersson och tillägger:

– Det är blytungt att förlora första kvalmatchen i en serie om tre lag. Nu har vi inte platsen i division 4 i egna händer, men vi ska inte lägga oss ned och dö än. Vis av erfarenhet ska vi spela om det först. Vår första halvlek är riktigt bra, men tyvärr får vi ingen utdelning. Efter paus är vi inte att känna igen.

Skepplanda jagade kvittering under den sista halvtimmen och lyckades få gästerna att backa hem, men ett samlat försvar sattes aldrig riktigt på prov. Hemmalaget var för dagen uddlöst.

På lördag möter Skepplanda Lundsbrunns IF på bortaplan. Seger är ett måste, men sedan krävs också att Främmestad inte triumferar mot samma motstånd. Med andra ord är division 5 inte särskilt långt borta för Forsvallens herrlag.

Kval till division 4 Västergötland södra

Skepplanda BTK – Främmestads IK 0-1 (0-0)

Matchens kurrar SBTK: Emil Frii 3, Oscar Otter 2, Emanuel Stensson 1.