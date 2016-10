Nol utklassade seriesegrande Mossen

NOL. Mossens BK må få stå som seriesegrare, men just nu är det Nol IK som är bäst i division 5 A Göteborg. Kan lagets fina höstform hålla i sig blir ett eventuellt kval en expeditionsaffär. – Det kan bli allt från uppflyttning direkt till ett spännande kval eller ingenting alls, säger Nol IK:s tränare Peter Karlsson.

Efter en mållös första halvlek tryckte Nol gasen i botten. Kajin Talat inledde målskyttet och lagkapten Raied Juma fullföljde på den inslagna vägen genom förvalta en straffspark på bästa sätt. Efter en kvart i andra halvlek hade hemmalaget skaffat sig 2-0 och total kontroll över händelserna. Nol spelade ut seriesegrarna efter noter och Bojan Ilic hade lekstuga med förvirrade gäster.

– Idag hade han riktigt roligt och en spelsugen Bojan är precis vad vi kan komma att behöva, säger Peter Karlsson med tankarna på ett eventuellt stundande kval.

Nol var redan innan mötet med Mossens BK klar tabelltvåa. Vad som nu händer beror på utgången i kvalet till division 3. Om två Göteborgslag tar sig upp kan Nol flyttas upp utan kval.

– Det kan bli allt eller inget. Har vi otur får vi inte ens chansen att kvala till fyran, säger Peter Karlsson.

En match återstår, en derbyfest mot Älvängens IK nu på söndag. Sen blir det en oviss väntan.

– Det vore fruktansvärt om killarna efter den här säsongen inte får chansen att kvala. De har imponerat på så många sätt, inte minst socialt. Många har mognat och tagit ett helt annat ansvar, säger Peter Karlsson.

Vad är det mer som har bidragit till framgången i år?

– Nummer ett är att vi har kunnat spela med ungefär samma ryggrad i match efter match. Kontinuiteten har skapat stabilitet och det har också bidragit till att vi har kunnat slussa in våra unga talanger, säger Peter Karlsson som mönstrade en startelva med två 16-åringar i lördagens toppmatch.

– Alexander Veglo har spelat nästan hela året och nu har också Alfred Pearson fått chansen. De visar redan att de utmanar om en ordinarie plats.

En annan 16-åring, Leith Al-Debes, som gjort något enstaka inhopp tidigare fick komma in mot seriens topplag – och den biljetten tackade han för. I den 75:e minuten skickade han in 3-0 för hemmalaget.

– Extra roligt att Leith fick hänga in en boll, men ärligt talat så utklassade vi dem.

Division 5 A Göteborg

Nol IK – Mossens BK 4-1

Mål NIK: Kajin Talat 2, Raied Juma, Leith Al-Debes. Matchens kurrar: Bojan Ilic 3, Raied Juma 2, Martin Johansson 1.