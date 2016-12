Seger det enda som räknas för Surte BK

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2016/12/v-46-surteseger-4.jpg

Förra helgen skulle Surte BK både ha mött Otterbäcken och Mosserud, men Peder Remmans landslagsuppdrag gjorde att matcherna fick flyttas fram. På söndag står de gulblå återigen på isen när Skövde kommer till Ale Arena.

– Det är alltid skönt att vara ledig en helg, men nu är vi otroligt spelsugna. Vi har haft en bra träningsvecka och killarna känns väldigt motiverade, berättar Olsson.

Surte inledde serien lovande med segrar i de två första matcherna mot Vargön och Sunvära. Sedan kom 2–5-smällen mot Mölndal som var svår att komma över, erkänner Olsson.

– Det har varit mycket tankar och funderingar efter den matchen. De var bättre än oss och vi agerade riktigt tamt. Det stör mig att vi inte presterade bättre i en så viktig match, säger han.

Alexander Bergbacka tvingades lämna planen redan i den första halvleken mot Mölndal på grund av en axelskada. Han finns inte med i matchen mot Skövde.

– Ett tungt avbräck. Han kommer förmodligen kunna träna nästa vecka, säger Olsson.

Hur går tankarna inför söndagens match?

– Vi kommer att bjuda upp till dans. Publiken kommer att få se en fartfylld bandy. Vi kommer nog att föra spelet och det gäller att vi får igång vårt passningsspel igen. Det är bara seger som räknas.

Surte ligger just nu sjua i en haltande tabell. Söndagens motståndare står fortfarande utan seger och ligger just nu under nedflyttningsstrecket med en inspelad poäng.

Matchen startar klockan 14.00.