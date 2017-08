Skepplanda starkast i derbyt

Hundratalet åskådare hade knappt hunnit bänka sig när Robin Andersson slog till för hemmalaget. Målet var förvisso en bjudning av Götaförsvaret där brister i kommunikationen med målvakten avslöjades. Skepplanda var heltaggat efter förra veckans debakel borta mot Fristads GoIF.

– Det var en helt annan tändning idag. Killarna var verkligen heta och fast beslutna att vinna. Det var härligt att se, säger SBTK-tränaren Stig Persson efteråt.

Han tvingades dock skaka liv i sina adepter i paus, då Göta BK lyckades reda ut anstormningen i början av den första halvleken. Med 26 minuter spelade var det hemmaförsvaret som bjöd tillbaka. 1-1 var logiskt efter att spelet hade jämnats ut.

– Jag tycker ändå att vi tog tillbaka initiativet strax före paus och när vi väl fick snackat igenom vad vi skulle göra var det full gas igen. Det var naturligtvis väldigt skönt att vi fick hål på dem direkt i andra halvlek, konstaterar Emil Frii.

Publiken hade knappt hunnit svälja kaffet och korven i paus innan Pontus Otter rakade in ledningsmålet till 2-1 och på en perfekt hörna av Jonathan Franzén kunde sedan Edwin Modin brösta in 3-1. Robin Andersson punkterade med 4-1 dryga 20 minuter in i andra halvlek.

– Det här var en riktig sexpoängsmatch. Nu har vi åtminstone det ena strecket långt bakom oss. Det är nio poäng ner till Göta och det känns oerhört behaglig, säger Stig Persson.

Tittar ni uppåt nu istället?

– Nej, det är för många som är med och brottas där. Det vill till ett mirakel om vi ska blanda oss i toppstriden. Vi har Kronäng borta i nästa omgång och det blir nog väldigt svårt, svarar Persson.

Faktum kvarstår att det är 18 poäng kvar att spela om. Ett par trepoängare till mot rätt motstånd och Skepplanda kan få en kvalfylld höst.

– Vi är med, allt kan hända, fastslår Emil Frii.

Mittfältskämpen Jonathan Westlund fick sitt tredje gula kort och missar bortamatchen mot Kronäng.

För Göta BK fortsätter dramatiken. Laget kan i händelse av seger hänga av jagande Borås AIK i nästa omgång och samtidigt få häng på framförvarande lag.

Division 4 Västergötland södra

Skepplanda BTK – Göta BK 4-2

Mål SBTK: Robin Andersson 2, Pontus Otter, Edwin Modin. Matchens kurrar: Robin Andersson 3, Oscar Otter 2, Emil Frii 1.

Mål GBK: Kreshnik Bytyqi, Rikard Vikingsson. Matchens kurrar: Iba Ramic 3, Alexander Abrahamsson 2, Calle Lundin 1.