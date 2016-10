Små chanser trots seger

Skepplanda var tvingat att vinna söndagens bortamöte mot Lundsbrunn för att hålla drömmen om division fyra vid liv. Gästerna inledde motiverat och piggt. Emanuel Stensson spelades fram av Christian Rönkkö redan efter fyra minuter. Ledningsmålet gav energi. Skepplanda trummade på och sårade hemmalaget gång på gång.

Efter en knapp halvtimme var det dags igen. Emanuel Stensson blev tvåmålsskytt efter snyggt förarbete av Pontus Otter.

– Vi ligger otroligt bra i våra positioner, men lyckas inte knyta ihop säcken fullt ut, säger tränare Jonas Andersson.

Han syftade självklart på den matchens mardrömslika avslutning.

I den 84:e minuten skyddar sig en försvarare med hand och Emil Frii är säkerheten själv från straffpunkten. 3-0 och SBTK såg ändå ut att ge sig själva ett riktigt fint utgångsläge inför den sista kvalmatchen mellan Främmestad och Lundsbrunn.

Nu blev det inte så. Hemmalaget förvaltade två fasta situationer under slutminuterna. Målen var identiska.

– De lyfter in den i boxen och där var de hetare än vi. De lyckades forcera in två bollar och en 3-2-seger gör att våra chanser att rädda kontraktet är förtvivlat små, säger Jonas Andersson i en ärlig kommentar.

Paradoxalt nog fick SBTK snabbt byta segerglädjen över Lundsbrunn till att ryggdunka sin motståndare. Enda möjligheten för Skepplanda att få fortsätta spela i division fyra nästa säsong står till att Lundsbrunn vinner över Främmestad med 1-0.

– Större under har skett, men samtidigt måste vi vara realistiska. Främmestad har en jättechans att ta klivet upp. För deras del räcker det med en pinne, säger Andersson.

Den sista kvalmatchen för Skepplanda var också en avslutning för tränare Jonas Andersson.

– Ja, nu är det dags för det här underbara gänget att få höra en ny röst. Arbetet är i full gång och inom kort tror jag att klubben kommer att presentera min efterträdare.

Jonas Andersson tillträdde sommaren 2014 och förde upp laget i division fyra. I vilken division som SBTK huserar nästa år avgörs på söndag, men det blir oavsett med en ny slavdrivare.

Kval till division 4

Lundsbrunns IF – Skepplanda BTK 2-3 (0-2)

Mål: Emanuel Stensson 2, Emil Frii. Matchens kurrar: Jonathan Westlund 3, Emanuel Stensson 2, Alexander Andersson 1.