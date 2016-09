Storförlust för AIF mot serieledarna

VÄNERSBORG. Serieledande Vänersborgs IF var som väntat klassen bättre. Ahlafors IF stod emot bra tills tio minuter återstod. VIF vann till sist med hela 5-0, men AIF-tränaren var både stolt och nöjd med lagets insats.

Hösten har en mardrömsliknande utveckling för den gulsvarta klubben. Efter sommaruppehållet hade Ahlafors IF häng på topplagen efter den bästa vårsäsongen på många år. Med fyra raka matcher utan seger har AIF istället blivit indraget i striden om förnyat kontrakt. Skador och sjukdomar har gäckat truppen, men nu finns det glädjeämnen att rapportera om. Mot VIF var Edwin Pearson tillbaka på det centrala mittfältet från start och Michael Hintze byttes in med 20 minuter kvar att spela. Två lirare som absolut kan göra skillnad i slutstriden.

Serieledande Vänersborg tog ledningen med 1-0 efter 37 minuter, ett mål som diskuterades flitigt efteråt. Nils Berner i VIF valde att spela vidare efter att domaren blåst straff.

– Han pratade om fördel av boll och trots att alla slutade spela lät han VIF-spelaren avsluta. Jag förstod inte vad han menade, säger Håkan Lindström som för övrigt var till freds med vad han fick se under den första halvleken.

– Vi gör en riktigt bra inledning på matchen och även efter paus känns det som att vi har Vänersborg på vagnen. Killarna imponerade över hela plan. 10 minuter in på andra halvlek släcktes ljuset på arenan. Det blev ett långt uppehåll som VIF hade mer fördel av. De var rejält i brygga just då.

AIF hade återigen ingen tur med sig. Närmast ett mål var ett ribbskott. Vänersborg satte däremot 2-0 i mitten på andra halvlek och efter det orkade inte AIF lyfta sig.

– Vänersborg är duktiga, inget snack om saken, men siffrorna speglar absolut inte styrkeförhållandet mellan lagen. Med hänsyn till vad killarna visade upp idag är jag inte ett dugg rädd för kommande matcher. Spelar vi så här vinner vi resten, säger Håkan Lindström.

Mot VIF saknades Sebastian Johansson och Peter Antonsson som båda är tillbaka i nästa match. Då är istället Sebastian Hollstein och Anders Andersson avstängda.

Jesper Skånberg, 16, gjorde årsdebut i målet när farbror Andreas förberedde sig för bröllop.

– Jag är stum av beundran. Han gör en mycket stabil insats, berömmer Håkan Lindström efter slutsignalen. Likaså stödde han rosor över Jesper Johannessons första halvlek.

Utgången av division 3 nordvästra Götaland blir högdramatiskt. Fyra omgångar återstår för Ahlafors IF. På lördag Lerum borta och sedan Angered (h), Ytterby (b) samt Landvetter (h). Målet är självfallet att undvika kvalspel. Derbyt mot Ytterby kan bli helt avgörande.



Division 3 nordvästra Götaland

Vänersborgs IF – Ahlafors IF 5-0 (1-0)

Matchens kurrar: Jesper Johannesson 3, Sebastian Hollstein 2, Jonathan Lindström 1.

Startelva

Jesper Skånberg

Försvar: Hamdam Ramadan, Markus Hedberg, Anders Andersson, Henrik Andersson.

Mittfält: Jesper Johannesson, Sebastian Hollstein, Edwin Pearson, Niclas Elving.

Anfall: Jonathan Lindström, Linus Högberg.