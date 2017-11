Surte vann toppmötet

Surte har fått en smakstart på årets säsong. Laget kom till onsdagens toppmöte mot Vargön i Ale Arena med två storsegrar i ryggen och det började bra även den här gången. Alexander Bergbacka inledde målskyttet i den 20:e minuten och drygt en kvart senare hade Surte både hunnit göra 2–0 och 3–0 efter mål av Daniel Jönsson och Jonathan Ekhamn.

– Vi hade inte förväntat oss att det skulle gå så lätt i den första halvleken, men vi fick matchen dit vi ville och därefter började vi slappna av, säger Mikkel Haeger.

Gästerna reducerade strax före pausen och inledningen av den andra halvleken vill nog Surtespelarna helst glömma. Ingenting fungerade och med två snabba mål hade Vargön hämtat ikapp.

– Vi hade inte huvudet på rätt plats och vi trodde nog att det skulle bli enkelt efter den första halvleken. Vi samlade ihop oss vid vårt mål efter deras kvittering och sa att vi måste börja kämpa igen om vi ska vinna den här matchen, säger Mikkel Haeger.

Det var just Haeger som gav hemmalaget ledningen igen efter ett långskott som letade sig in bakom gästernas målvakt i den 57:e minuten, men Vargön svarade på nytt och Surte valde då att ta en time out – som gav effekt. Direkt efter att domaren blåste igång matchen igen avslutade Martin Rundqvist en snabb omställning med att sätta det matchavgörande 5–4-målet.

– Det är otroligt skönt att vi lyckas vinna en jämn match mot ett bra motstånd. Det känns riktigt bra att vi har fått en bra start på säsongen och jag hoppas att vi fortsätter att kriga även i nästa match, säger Mikkel Haeger.

Surte toppar fortsatt tabellen med sju inspelade poäng efter fyra matcher. På lördag väntar en ny tuff uppgift när tvåan Blåsut kommer till Ale Arena.

Foto: Allan Karlsson.