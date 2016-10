World Cup Women i Ale Arena

BOHUS. Med start på fredag drabbar världens bästa dambandylag samman i Ale Arena. På söndag vet vi vem som har gått segrande ur striden. Detta är ett event där klubbarna, Surte BK och Kareby IS, samt kommunerna på respektive sida Göta Älv, Ale och Kungälv, visar initiativkraft när damernas World Cup flyttar till västkusten.

Långväga gäster från både USA (Minneapolis Bandoliers) och Ryssland (Record Irkutsk) kryddar tillställningen och tillsammans med norska Hövik står dessa tre lag för det internationella inslaget i cupen.

Från Sverige deltar titelförsvarande Kareby IS samt Västerås, Sandviken, Skutskär, Hammarby, Mölndal, Skirö och Nässjö. Det innebär att de allra bästa lagen i världen deltar och det kommer att bjudas på högklassig bandy på Sveriges bästa is. Matcherna drar igång på fredag förmiddag och en kort invigningsceremoni genomförs på fredagskvällen i samband med matchen Kareby IS-Record Irkutsk där Stefan Hagman (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Ale kommun och Anna-Karin Larsson, ordförande Kareby IS, står för välkomnandet.

Det är ett stort event och det kommer att spelas 28 matcher under de tre dagarna. Det ställer krav på logistik avseende domare, isvård och omklädning och många medlemmar i de båda föreningarna kommer att vara i och kring Ale Arena för att stötta upp. Ale kommun och Kungälvs kommun är turneringens viktigaste samarbetspartners och det skapar förutsättningar för ett högkvalitativt evenemang.

– Vi hoppas att det skall placera både kommunerna och dam- och flickbandyn på den internationella kartan, säger Fredrik Gerlin, som deltar i organisationskommittén och har varit igång sedan april månad med planeringen av eventet.

Kommer Kareby IS att kunna utöka sin segerrad med en fjärde World Cup-titel? Kommer ryskorna i Record Irkutsk lyckas få sin revansch på sina svenska antagonister? Hur bra är egentligen Västerås SK med idel landslagsstjärnor på värvningslistan? Hur långt har Skutskärs IF kommit med sitt nya lagbygge? Kommer Hammarby, tack vare sina förstärkningar från AIK, att ta över rollen som ett av de ledande dambandylagen? Eller kan något annat lag överraska de nämnda favoriterna?

Prisutdelningen sker på söndagskvällen, direkt efter den avslutade finalmatchen. Då vi vet svaret på vilka som kan titulera sig världens bästa klubblag.