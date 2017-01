Det nya Surte IS ska lyfta

SURTE. Surte IS lever på nytt. Nu startar laget om i division 7 och de siktar högt. – Varför ska inte vi kunna bli bäst i kommunen, frågar sig den nye tränaren Sandro Garvetti.

Det är en vanlig kväll i januari. Regnet faller ner på tvären. Det är inget fotbollsväder men snart ska strålkastarna tändas över grusplanen på Surte IP. Det är dags för träning för det nya Surte IS. Inne i klubbhuset sätter Tero Liekola på kaffet och ställer fram några kakor. Han titulerar sig själv som en alltiallo – den som styr allt utanför fotbollsplanen.

– Jag trivs med det här, att vara lagansvarig. Det är därför jag är här en minst en timme före träningarna. Jag älskar den här föreningen och jag vill att spelarna ska känna att det är seriöst, förklarar Tero.

Det var längesedan som Surte IS var i rampljuset. Förutom en välskött ungdomssektion med 130 aktiva, som i dag är hopslagen med Bohus IF, har det varit lite att glädja sig åt under de senaste åren.

– Under förra säsongen fanns det ingen direkt tränare eller ledare. Tre spelare delade på ansvaret och jag tror inte att de hade orkat en säsong till, säger Sandro Garvetti.

Det blev ett tungt avslut på fjolårssäsongen för Surte. Inför sista omgången trodde spelarna att de hade klarat ett nytt kontrakt i division 6 med god marginal, men i den sista matchen lämnade laget walk over, vilket i sin tur innebar att de tvångsdegraderades ner till division 7.

– Det var en ren miss och de var väl oroliga att Sandro inte ville komma hit på grund av att vi nu ska spela i sjuan, säger Tero Liekola, som har ett spelarförflutet i Surte IS.

Men det ville han. När Tero tog kontakt i november hade Sandro, som även han har spelat i Surte, precis slutat träna Nols 16-åringar.

– Jag sa till Sandro att vi måste rycka upp Surte igen och han var sugen. Det hade varit underbart om A-laget börjar blomma igen, säger Tero.

– Surte behöver inte vara den här blindtarmen i kommunen som ingen bryr sig om. Vi ska försöka sätta Surte på kartan igen, fortsätter Sandro.

De tränar just nu varje måndag och onsdag på Surte IP:s grusplan. Och hittills har uppslutningen varit över förväntan. 18 spelare trotsade det kalla januarivädret på onsdagskvällen när Alekuriren var på besök.

– Det är fantastiskt med tanke på väder och vind. Man blir glad. Sist var vi också 18 spelare när det var minusgrader och planen var hård som asfalt, berättar Tero.

Den gamla stommen kryddat med nya spelare – och en strukturerad tränare. Det ska bli framgångsreceptet för att ta sig uppåt i seriesystemet.

– Jag är lite rabiat och pedantisk. Jag vill ha ordning och reda – lite militärisk, säger Sandro, som bland annat har tränat Hisingens FF och Skepplandas juniorer.

– Det är många lag som vill ha honom, men han ska vara här, säger Tero.

Kvar i laget finns Rade Radovic med meriter i bland annat Ahlafors IF.

– Det känns jättebra. Det kändes som att vi behövde en nystart med nya tränare. Vi fick inte till det med tränare och träningstider förra säsongen och ändå lyckades vi hålla oss kvar i division 6, säger han.

– Han hade kunnat spela i division 3, så pass bra är han. Vi är glada att han fortfarande har suget att vara kvar i Surte, säger Sandro om Rade.

Ny i laget är Sandros son Jesper Garvetti som närmast kommer från spel i Nol IK.

– Vi spelar i division 7 men vi är seriösa som lagen i allsvenskan. Det känns bra, vi har fått den bästa tränaren som finns, säger han med ett leende.

Det känns ändå okej att spela i division 7 nästa säsong?

– Ja, vi kommer ligga i fyran snart.

Vad är målet då? Det är att ligga i division 5 år 2020.

– Det är absolut realistiskt. Vi höll oss faktiskt kvar i sexan förra säsongen och nu har vi fått in flera nya spelare. Jag vill nå ännu högre. Varför ska inte vi kunna bli bäst i kommunen, frågar sig Sandro.

– Då ska det bli en stor fest här på IP när vi lyckas med det, avslutar Tero.