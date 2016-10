Rysk glädje i Ale Arena

Under helgen arrangerade Surte BK och Kareby IS World Cup för världens bästa klubblag i Ale Arena. En turnering som Kareby IS har vunnit de tre senaste åren. De fanns även med bland förhandsfavoriterna till att lyfta bucklan i år igen, men så blev det inte. Efter två raka förluster mot Record och Hammarby stod det klart att laget inte hade någon chans att ta sig vidare till semifinal. Ida Friman från Surte var en av Karebys bästa spelare i turneringen.

– Det var ändå helt okej, vi har fått spela ihop laget och det känns som att vi har något bra på gång. Det var dock tufft att möta Record i den första matchen. Vi var inte alls med, säger hon.

De tre senaste åren har Ida stått på isen när finalen i World Cup ska avgöras, den här gången fick hon följa den från läktaren.

– Det är så klart tråkigt att inte få spela final, särskilt när det är på hemmaplan. Men så är det ibland, det går inte alltid som man har tänkt sig, säger hon.

I stället var det Record som gick hela vägen. Ryskorna hade tagit sig till finalen mot Hammarby efter ett imponerande gruppspel och seger mot Skutskär i semifinalen. I finalen visade man klass och vann till slut med klara 4–1. Galina Mikhaylova som tidigare har spelat i Nässjö, Skirö och Hammarby var mer än glad efter slutsignalen.

– Det var vårt år i år. Vi skulle bara vinna. Det känns härligt att göra det. Alla är jätteglada och vi har haft en fantastisk helg här i Ale, säger hon.

Landslagsspelaren Sophia Adolfsson från Bohus var tillbaka i sin hemmaarena när hon spelade för sitt nya lag, Västerås SK som tog sig till semifinal – men där tog det stopp mot Hammarby.

– Det är klart att man är besviken men Hammarby var bra. Vi spelade inte riktigt som ett lag, utan alla körde själva, säger hon och fortsätter:

– Det var skönt att vara hemma i Ale Arena och träffa alla igen, säger hon.

Vad säger du om din insats?

– Inte bra. Jag är inte nöjd, jag kan bättre.

Foto: Allan Karlsson