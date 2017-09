Storseger för SBTK

Lördagens triumf skickar upp Skepplanda på en fjärdeplats, fyra poäng bakom Kinna IF. SBTK har visat bra form på sistone och vändningen 0-3 till 3-3 mot tabelltvåan Främmestad gav råg i ryggen. Hemma på Forsvallens konstgräs, den senaste tidens regn omöjliggjorde spel på A-plan, fortsatte de gulsvarta lirarna att spela en anfallsinriktad fotboll. Hemmalaget kom i våg efter våg. En av den första halvlekens absolut piggaste spelarna var Jonatan Franzén som redan efter tio minuter kunde sätta 1-0 och en stund senare runda målvakten för 2-0. Strax före paus klev Oscar Otter fram för att skjuta 3-0 på straff, men det ville sig inte.

– 3-0 där och vi kunde slutat spela. Då hade de givit upp redan i halvlek, säger Oscar Frii som dock fick rätt tjugo minuter in på den andra halvan.

Robin Andersson visade SBTK vägen till en målfest genom att prickskjuta in 3-0 med vänstern och strax därefter satte han också fyran.

– Sen kändes det som att de gav upp. Det var inte den svettigaste matchen som mittback direkt, skojar Oscar Frii.

Målen avlöste sedan varandra. Pontus Otter gjorde 5-0 från nära håll efter klapp-klapp-spel, Emil Frii tog hand om Skepplandas andra straffspark sedan Jonas Rhodén blivit fälld. Innan 90 minuter var spelade prickade samme Frii också in 7-0.

– Det är bra att vi fortsätter spela. Det går ut på att göra många mål, så det är aldrig fel att pricka in några medans man kan. Motståndet var ju inte det bästa idag och vi ska inte dra för stora växlar, säger Stig Persson som fick medhåll av tvåmålsskytten Jonatan Franzén.

– Helt otroligt att detta lag kryssade mot Kronäng som slog oss.

I fotboll är allt möjligt och i nästa omgång möter Skepplanda serietrean Kinna som är fyra poäng före. Seger där och SBTK är plötsligt med i jakten på den sista kvalplatsen uppåt.

Division 4 Västergötland södra

Skepplanda BTK – Borås AIK 7-0 (2-0)

Mål SBTK: Robin Andersson 2, Jonatan Franzén 2, Emil Frii 2, Pontus Otter.

Matchens kurrar: Robin Andersson 3, Pontus Otter 2, Jonatan Franzén 1.