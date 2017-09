Suveräne Suvajac hjälte

GÖTEBORG. Överåsvallen bjöd på ett förstklassigt fotbollsdrama på fredagskvällen. Lunden ÖBK gjorde 3-2 i 89:e minuten, men Nol kom tillbaka. I den femte övertidsminuten nickade gästernas målvakt (!) in kvitteringen.

Efter en sömndrucken första halvlek kom de följande 45 minuterna mellan Lunden ÖBK och Nol IK bli de mest underhållande hittills i division 4 A Göteborg. Gästerna vände på tio minuter halvtidsunderläget till ledning 1-2 genom mål av Rahel Faraj och Bojan Ilic. Hemmalaget kom igen och kvitterade omgående.

Nu tände matchen till på allvar och domaren fick hala upp det gula kortet vid sex tillfällen. Hemmalaget radade upp heta målchanser, men allt som oftast stod Nolmålvakten Stefan Suvajac vägen. Det skulle dröja till den näst sista spelminuten innan Erik Alvhede fick in 3-2 – ett segermål trodde alla utom just nämnde Stefan Suvajac. I den femte övertidsminuten fick Nol en frispark. Suvajac tog sats från eget straffområde och sprang över hela plan för att till sist nicka in kvitteringen. Innan domaren hann blåsa av matchen fick Nols Simon Enyck syna det röda kortet.

Division 4 A Göteborg

Lunden Överås BK – Nol IK 3-3 (1-0)

Mål NIK: Rahel Faraj, Bojan Ilic, Stefan Suvajac.

Matchens kurrar: Stefan Suvajac 3, Felix Rudin 2, Alfred Pearson 1.