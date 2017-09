AIF kraschade i Landvetter

Precis som i våras blev AIF en munsbit för Landvetter. Redan efter en kvart hade hemmalaget skaffat sig behagliga 2-0, men matchen kunde definitivt ha fått en annan utveckling. I den tredje matchminuten fick Niclas Elving en perfekt djupledsboll av Jonathan Lindström. Väl framme i straffområdet serverade han Johnny Kummander ett utsökt läge, men avslutet stannade i målvaktens trygga famn. Istället ställde Landvetter om blixtsnabbt och bara några sekunder senare tvingades Andreas Skånberg till en första kvalificerad frilägesräddning. Hemmalaget behöll trycket och efter blott åtta minuter avslutade Sadlik Belouati kliniskt. 1-0 var otagbart och innan kvarten var slagen slog LIS till igen. AIF förlorade bollen tämligen enkelt på mittplan och hemmalaget kunde återigen visa prov på sin effektivitet.

– Det var blytungt, men vi jobbade oss ändå tillbaka i matchen. Nu hade vi inget flyt med domsluten, men det förtjänade vi kanske inte heller. Jag tycker ändå att han kunde visat upp det gula kortet någon gång till. Jag var förbi flera gånger, menar Niclas Elving som var AIF:s klart mest lysande stjärna.

I den 23:e matchminuten revs han ner precis utanför straffområdet och på den efterföljande frisparken kan Henrik Andersson raka in reduceringen till 2-1. Efter det hade gästerna en bra period och en kvittering hängde i luften. Landvetter trummade förvisso också på friskt och strax före pausvilan hade hemmalaget en stramare i underkant ribban.

Tillresta supportrar hade nog förväntat sig en del förändringar i halvlek. De individuella misstagen var många i första halvlek, men samtidigt var den gulsvarta armén på gång och tränare Michel Berndtsson-Gonzales och Johan Dahlström väntade med sina byten. Andra halvlek var bara några minuter gammal när en försvarstabbe bäddade för 3-1. Ahlafors fick därefter inleda jakten. Trots en hel del boll lyckades gästerna sällan komma till avslut. Niclas Elving som sysselsatte stora delar av hemmaförsvaret var alldeles för ensam. Frisparkar tog i muren och inläggen saknade gulsvart adress.

– Jag tycker ändå att vi spelar upp oss och det är egentligen inte som mycket som skiljer, men vi slår bort lite för enkla bollar och är inte riktigt där, summerade Niclas Elving.

När fyra omgångar återstår av division 3 har Ahlafors IF återigen blivit indraget i dramatiken om förnyat kontrakt. Förlusten borta mot Landvetter på fredagskvällen ger serien ny nerv, men AIF har flera av de inblandade bottenlagen kvar att möta. Närmast väntar IK Svane hemma på Sjövallen på lördag. Då är det inget annat än seger som räknas.

Division 3 NV Götaland

Landvetter IS – Ahlafors IF 3-1 (2-1)

Mål AIF: Henrik Andersson. Matchens kurrar: Niclas Elving 3, Andreas Skånberg 2, Henrik Andersson 1.

Så startade AIF: Andreas Skånberg (makt) Sebastian Hällbäck, Johan Bjärnlind, Markus Hedberg, Henrik Andersson. Mittfält: Jonathan Lindström, Johan Elving, Kalle Hamfeldt, Niclas Elving.

Anfall: Moha Razek och Johnny Kummander.

Byten: 56) Sebastian Hällbäck ut, Hamdan Ramadan in. 62) Johan Elving ut, Peter Antonsson in.

70) Kalle Hamfeldt ut, Jihad Nashabat in.