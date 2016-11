Med 1-1 i bagaget från första kvalmötet mot Näset släppte Nol initiativet till gästerna på ett kylslaget Vimmervi i Nödinge. Det höll på att bli förödande. Göteborgarna hade ett klart spelövertag under den första halvtimmen och i den 25:e matchminuten nickades en hörna i mål. Det innebar att Näset plötsligt satt i förarsätet, men det blev också en väckarklocka för Nol.

– De var klart bättre än oss fram till målet, sen insåg vi allvaret och reste oss. Jag var aldrig orolig. Vi skapade chanser och till sist brukar målen komma, säger Raied Juma.

Hemmalagets kvittering skulle dröja till fem minuter före full tid, men den borde kommit redan i första halvlek. Simon Enyck revs ner i en tveksam situation och domaren blåste straff.

– Det är domaren som blåser, men visst kunde han ha friat. Nu missade jag så det är inget att säga om, menar Simon som ändå tyckte att rättvisa skipades.

– I förlängningen var vi det klart starkaste laget. Vi var mycket piggare.

I andra halvlek jagade Nol metodiskt en kvittering. Simon Enyck och Kajin Talat hade bra lägen, men bollen missade målramen. Det blev istället mittbacken och en av lagets riktiga veteraner, Anders Isaksson, som tog vara på en målvaktsretur. 1-1 i 85:e spelminuten. Kvalrysaren fick avgöras i en förlängning och redan efter två minuter hade båda lagen skapat varsin kvalificerad målchans. Nol var dock det betydligt piggare laget. Sju minuter in i den första förlängningshalvan spelade unge Alexander Veglo elegant fram Rahel Faraj som fri med målvakten placerade in 2-1. Näset var ett slaget slag och förmådde inte sätta tryck mot Nolmålet. Istället blev det Kajin Talat som fick chippa in hemmalagets tredje mål med åtta minuter kvar.

– Hade jag missat där hade jag nog aldrig fått spela mer i Nol, säger målskytten.

Segervrålet visste inga gränser på Vimmervis konstgräs när domaren pekade mot mittpunkten. Nol IK är tillbaka i division 4 efter 15 år.

– Killarna har gjort en fantastisk säsong och löser till sist även den sista uppgiften. Jag är verkligen stolt över laget. De är hjältar allihop, säger tränare Peter Karlsson och riktade samtidigt en tanke åt motståndaren.

– En fruktansvärt tung förlust. De var ju trots allt väldigt nära i 85 minuter och har också ett bra fotbollsår bakom sig, men slutet blev kanske inte som planerat.

Triumfen ska självklart firas, men exakt hur var det ingen som visste.

– Hur vet vi nog egentligen, men inte var… Vi ska träffas i klubbhuset och sen får vi se vart det bär. Den stora festen får vänta till nästa helg, säger Simon Enyck.

Kval till division 4

Nol IK – Näsets SK 3-1 efter förlängning

Mål NIK: Anders Isaksson, Rahel Faraj, Kajin Talat. Matchens kurrar: Anders Isaksson 3, Raied Juma 2, Jonny Stenström 1.

Foto: Allan Karlsson